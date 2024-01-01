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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1-3 января

Автор
Юлия Кудринская
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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1-3 января

Прогноз магнитных бурь на 1-3 января / Фото: Credits

Ближайшие три дня не ожидается сильная геомагнитная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-3 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Новый - 2024-й - год начнется с умеренной геомагнитной активности. Сегодня, 1 января, сила магнитных бурь будет соответствовать К-индексу 3 (зеленый уровень) – слабое воздействие на самочувствие людей – и сохраняться такой до завтра, 2 января. А 3 января ожидается снижение уровня активности до К-индекса 2 – магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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Дата публикации
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