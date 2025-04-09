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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10–12 апреля

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Магнитные бури

Магнитные бури / © Associated Press

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10–12 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 10–12 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует магнитным волнениям, неспособным влить на самочувствие людей, однако возможно усиление до несильных магнитных бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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