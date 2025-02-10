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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 февраля

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 февраля

Прогноз магнитных бурь на 10, 11, 12 февраля / Фото: Credits

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 10 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник, 11 февраля, буря немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень), а в среду, 12 февраля, магнитосфера должна прийти в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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