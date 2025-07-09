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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10—12 июля

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 10, 11, 12 июля

Прогноз магнитных бурь на 10, 11, 12 июля / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10—12 июля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга, 10 июля, по субботу, 12 июля, ожидается нормальная магнитосфера — магнитных волнений и бурь не будет.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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