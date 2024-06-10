Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 июня

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 июня 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
В понедельник, 10 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, которая будет бушевать и во вторник, 11 июня. А уже в среду, 12 июня, ожидается понижение геомагнитной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень), слабая магнитная буря.
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