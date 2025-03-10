Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 10 марта, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник, 11 марта, и среду, 12 марта, она немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень), но може все равно оставаться ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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