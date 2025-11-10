Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 ноября

Магнитная буря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 10 ноября, в первой половине дня ожидаются умеренные магнитные волнения, которые к концу дня перерастут в сильную магнитную бурю, ощутимую для метеозависимых людей. Во вторник и среду, 11 и 12 ноября, ожидаются мощные магнитные бури с К-индексом 6 (красный уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.