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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 апреля

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 апреля

Прогноз магнитных бурь на 11, 12, 13 апреля / Фото: Credits

В ближайшее время ожидается снижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Солнечная активность снижается: 11 апреля ожидается умеренное геомагнитное волнение с К-индексом 3 (зеленый уровень). А уже 12 и 13 апреля магнитосфера придет в норму.

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