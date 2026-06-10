Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 июня

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индекс / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 11–13 июня, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в эти дни возможны магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

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Ожидаемые колебания магнитного поля Земли будут слабыми и не достигнут уровня магнитной бури. Магнитосфера останется относительно стабильной, а серьезных всплесков солнечной активности не прогнозируется.

Для большинства людей такие геомагнитные изменения пройдут практически незаметно.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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