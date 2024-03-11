Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 марта

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Мощная буря, бушевавшая последнюю неделю, не собирается отступать, но снизит свою мощность. 11 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной магнитной буре. 12 и 13 марта солнечная активность снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень), умеренной солнечной активности.

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