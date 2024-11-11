Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 ноября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 11 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, буря немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень).

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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