Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11-13 ноября

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 11 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, буря немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень).
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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