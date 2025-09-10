Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11—13 сентября

Прогноз магнитных бурь на 11, 12 и 13 сентября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11—13 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 11 сентября, ожидаются несильные магнитные бури, неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу и субботу, 12 и 13 сентября, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.