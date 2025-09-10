- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 11—13 сентября
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11—13 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг, 11 сентября, ожидаются несильные магнитные бури, неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу и субботу, 12 и 13 сентября, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.