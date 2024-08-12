Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 августа

В ближайшее время ожидается понижение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 12 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник, 13 августа, и среду, 14 августа, буря снизит свою активность – до К-индекса 4 (желтый уровень), но все равно будет оставаться достаточно ощутимой.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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