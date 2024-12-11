Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 декабря

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 12 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – несильные магнитные волнения, которые уже к пятнице, 13 декабря, утихнут. В субботу, 14 декабря, магнитосфера придет в норму, бурь не ожидается.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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