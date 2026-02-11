- Дата публикации
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 февраля
В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга по субботу, 12-14 февраля, ожидается нормальная магнитосфера, без ощутимых магнитных волнений и бурь.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.