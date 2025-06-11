Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12–14 июня

Прогноз магнитных бурь на 12, 13, 14 июня / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12–14 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 12 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей. В пятницу, 13 июня, волнения усилятся до К-индекса 4 (желтый уровень), а в субботу, 14 июня, магнитосфера должна прийти в норму.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.