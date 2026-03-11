- Дата публикации
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 марта
В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга по субботу, 12-14 марта, ожидается низкая солнечная активность. К-индекс будет находиться на уровне 1–2, что соответствует так называемому зеленому уровню. Это означает, что магнитосфера Земли будет оставаться стабильной, а магнитных волнений и геомагнитных бурь не прогнозируется.
При таком уровне активности, как правило, не наблюдается негативного влияния ни на здоровье людей, ни на работу техники, систем связи и навигации.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.