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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 ноября

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

С четверга по субботу, 12–14 ноября, существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Солнечная активность останется преимущественно низкой, а магнитосфера Земли будет относительно спокойной.

В четверг возможны незначительные колебания с К-индексом до 3 (зеленый уровень). В пятницу и субботу геомагнитная активность, согласно предварительным прогнозам, станет еще ниже. Магнитных бурь в эти дни не ожидается.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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