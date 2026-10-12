Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 12-14 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 12 октября, ожидается умеренная солнечная активность, которая вызовет лишь незначительные магнитные волнения. Геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, без сильных возмущений магнитного поля Земли.

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Однако уже во вторник, 13 октября, солнечная активность повысится. Прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, соответствующая красному уровню геомагнитной активности. Такие колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной обстановки.

В среду, 14 октября, солнечная активность немного снизится, однако геомагнитные возмущения могут сохраняться. Поэтому середина недели может пройти на фоне нестабильной солнечной активности.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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