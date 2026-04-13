Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 13 апреля, прогнозируются слабые геомагнитные возмущения с К-индексом 4, что соответствует «желтому уровню». Такие колебания магнитного поля Земли считаются незначительными и не приводят к развитию полноценной магнитной бури. Однако уже к концу дня геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться, и магнитные волнения постепенно утихнут, возвращая магнитосферу к более спокойному состоянию.

Во вторник, 14 апреля, ожидается полностью спокойная геомагнитная обстановка. Магнитосфера Земли будет находиться в норме, без каких-либо существенных колебаний или бурь.

В среду, 15 апреля, ситуация останется стабильной. Солнечная активность будет низкой, а магнитное поле Земли — спокойным.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.