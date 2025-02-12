Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 февраля

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. В субботу, 15 февраля, она, возможно, утихнет до К-индекса 3 (зеленый уровень) – ощутимых магнитных волнений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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