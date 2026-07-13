Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13–15 июля

Будут ли в ближайшее время магнитные бури? / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13–15 июля 2026 года опубликовалЦентр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

В понедельник, 13 июля, прогнозируется повышение солнечной активности. По данным специалистов, ожидается магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Такие возмущения могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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Врачи рекомендуют в этот день соблюдать режим сна, пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, а людям с хроническими заболеваниями — особенно внимательно следить за своим самочувствием.

Во вторник и среду, 14 и 15 июля, солнечная активность начнёт постепенно снижаться. Однако геомагнитный фон останется повышенным, поэтому отдельные магнитные колебания всё ещё могут ощущаться.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же носят лишь ориентировочный характер.

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