Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 марта

В ближайшее время ожидается умеренная геомагнитная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга, 13 марта, по субботу, 15 марта, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, неспособной влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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