Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 мая

В ближайшее время не ожидается сильного понижения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Мощная магнитная буря, начавшаяся еще вечером 10 мая, не отступает. В понедельник, 13 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), что соответствует мощнейшей магнитной буре, способной влиять на организм человека. Во вторник, 14 мая, буря снизит свою активность до К-индекса 5 (красный уровень), но все еще будет оставаться мощной вплоть до среды, 15 мая.

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