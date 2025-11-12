ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 ноября

В ближайшее время ожидается повышенная солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Магнитная буря

Магнитная буря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 ноября  2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 13 ноября, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 7 (красный уровень) - магнитный шторм, метеозависимым людям желательно следить за своим самочувствием. В пятницу, 14 ноября, солнечная активность немного снизится до К-индекса 5 (красный уровень), но будет оставаться высокой и ощутимой. В субботу, 15 ноября, ожидается также повышенная солнечная активность, хотя сильных магнитных бурь не будет.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie