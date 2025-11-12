Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 ноября

Магнитная буря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 13 ноября, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 7 (красный уровень) - магнитный шторм, метеозависимым людям желательно следить за своим самочувствием. В пятницу, 14 ноября, солнечная активность немного снизится до К-индекса 5 (красный уровень), но будет оставаться высокой и ощутимой. В субботу, 15 ноября, ожидается также повышенная солнечная активность, хотя сильных магнитных бурь не будет.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.