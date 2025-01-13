Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 13-15 января

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 13 января, ожидается нормальная магнитосфера, без бурь. Однако уже во вторник, 14 января, будут небольшие магнитные волнения, не способные влиять на самочувствие людей. В среду, 15 января, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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