Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14–16 апреля

Прогноз магнитных бурь на 14, 15, 16 апреля / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14–16 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 14 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Во вторник, 15 апреля, прогнозируется небольшое снижение солнечной активности, однако уже в среду, 16 апреля, будет сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень).

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.