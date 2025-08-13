- Дата публикации
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14—16 августа
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14—16 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга, 14 августа, по субботу, 16 августа, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 2-4 (зеленый и желтый уровень), что соответствует магнитным волнения, которые обычно проходят бесследно для людей, однако метеозависимые могут ощутить легкое недомогание.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.