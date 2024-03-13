Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 марта

В ближайшее время не ожидается мощных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Мощная буря, бушевавшая последнюю неделю, наконец-то отступила. 14 марта ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабому магнитному волнению. 15 и 16 марта солнечная активность снизится до К-индекса 2 (зеленый уровень) и магнитосфера придет в норму.

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