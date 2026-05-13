Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 14 апреля, прогнозируются несильные геомагнитные колебания с К-индексом 4 (желтый уровень). Магнитосфера Земли в этот день будет слегка возмущенной, однако серьезного влияния на самочувствие большинства людей не ожидается.

Однако уже в пятницу, 15 апреля, ситуация заметно ухудшится: солнечная активность усилится, а магнитные волнения перерастут в полноценную магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень). В такие периоды повышается вероятность ухудшения самочувствия у чувствительных людей. Специалисты рекомендуют в этот день избегать переутомления, больше отдыхать, соблюдать водный баланс и по возможности снизить уровень стресса.

В субботу, 16 апреля, высокая солнечная активность сохранится. Геомагнитная обстановка останется напряженной, поэтому влияние магнитной бури может продолжиться и в выходной день.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

