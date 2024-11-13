Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 ноября

В ближайшее время не ожидается сильных магнитных бурь.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. А в субботу, 16 ноября, магнитосфера придет в норму.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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