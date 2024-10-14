Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 октября

В ближайшее время ожидается понижение, а потом резкое повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 14 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре. Такая геомагнитосфера будет оставаться и во вторник, 15 октября. Однако уже в среду, 16 октября, ожидается повышение солнечной активности до К-индекса 5 (красный уровень) - магнитная буря.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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