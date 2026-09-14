Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 сентября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 14-16 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С понедельника по среду, 14–16 сентября, ожидается умеренная солнечная активность. В эти дни геомагнитная обстановка будет относительно спокойной — прогнозируются лишь несильные магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням. Такие колебания считаются несильными и, как правило, не способны существенно влиять на самочувствие людей. Сильных магнитных бурь в начале недели не ожидается.

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В целом период с 14 по 16 сентября пройдет на фоне умеренной солнечной активности и без значительных возмущений магнитного поля Земли.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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