Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 апреля

В ближайшее время не ожидается понижение геомагнитной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15-17 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В понедельник, 15 апреля, геомагнитная активность повысится до К-индекса 5 (красный уровень), соответствующего мощной магнитной буре. Однако уже во вторник и среду, 16 и 17 апреля, ожидается умеренное геомагнитное волнение с К-индексом 3 (зеленый уровень).

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