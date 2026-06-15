Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15-17 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 15–17 июня, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в этот период ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

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Такие возмущения считаются слабыми и не достигают уровня сильных магнитных бурь. Для большинства людей они пройдут практически незаметно и не окажут существенного влияния на самочувствие.

Специалисты не прогнозируют резких всплесков солнечной активности в эти дни, поэтому геомагнитная обстановка останется относительно спокойной.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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