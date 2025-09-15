- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15—17 сентября
В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15—17 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 15 сентября, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник, 16 сентября, солнечная активность немного утихнет, но может оставаться ощутимой. В среду, 17 сентября, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неощутимые для людей.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.