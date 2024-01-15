Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 15-17 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15-17 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 15 января, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая может оказывать влияние на самочувствие людей. Завтра, 16 января, ее активность упадет до К-индекса 3 (зеленый уровень) – слабой магнитной бури, минимально влияющей на здоровье людей, такой солнечная активность будет оставаться и 17 января.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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