Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 апреля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 16–18 апреля, ожидается период низкой солнечной активности. По прогнозам специалистов, в эти дни магнитосфера Земли будет находиться в стабильном и спокойном состоянии, без заметных возмущений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.