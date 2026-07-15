Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16–18 июля

Будут ли в ближайшее время магнитные бури? / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16–18 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

С четверга, 16 июля, по субботу, 18 июля, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, в этот период геомагнитная обстановка будет спокойной, а ощутимых магнитных бурь не ожидается.

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Возможны лишь незначительные колебания магнитного поля Земли, которые могут повлиять на самочувствие большинства людей.

Конец рабочей недели обещает быть благоприятным с точки зрения космической погоды.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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