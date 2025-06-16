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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 июня
В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 16 июня, ожидается нормальная магнитосфера, без бурь. Во вторник, 17 июня, будет несильное повышение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень) - магнитные волнения, которые будут сохраняться и в среду, 18 июня.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.