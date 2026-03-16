Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В первой половине понедельника, 16 марта, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, однако к концу дня она немного утихнет. Во вторник, 17 марта, будут несильные магнитные волнения, а уже в среду, 18 марта, магнитосфера придет в норму и влияние солнечной активности на Землю будет минимальным.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.