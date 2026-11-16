ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 ноября

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ожидается магнитная буря, которая накроет Украину уже во вторник

Ожидается магнитная буря, которая накроет Украину уже во вторник / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

В понедельник, 16 ноября, прогнозируется низкая солнечная активность. Магнитосфера Земли останется относительно спокойной, существенных геомагнитных возмущений и магнитных бурь не ожидается.

Однако уже во вторник, 17 ноября, ситуация может измениться. По прогнозу, геомагнитная активность повысится, а К-индекс в отдельные периоды достигнет отметки 5, что соответствует красному уровню и слабой магнитной буре класса G1. В среду, 18 ноября, также возможны геомагнитные возмущения, связанные с воздействием потока солнечного ветра.

Метеочувствительным людям рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и уделять внимание отдыху.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie