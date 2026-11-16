Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 ноября

Ожидается магнитная буря, которая накроет Украину уже во вторник / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 16 ноября, прогнозируется низкая солнечная активность. Магнитосфера Земли останется относительно спокойной, существенных геомагнитных возмущений и магнитных бурь не ожидается.

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Однако уже во вторник, 17 ноября, ситуация может измениться. По прогнозу, геомагнитная активность повысится, а К-индекс в отдельные периоды достигнет отметки 5, что соответствует красному уровню и слабой магнитной буре класса G1. В среду, 18 ноября, также возможны геомагнитные возмущения, связанные с воздействием потока солнечного ветра.

Метеочувствительным людям рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и уделять внимание отдыху.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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