Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 сентября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 16 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Ко вторнику, 17 сентября, и среде, 18 сентября, буря немного утихнет – до К-индекса 5 (красный уровень), – но будет оставаться все еще ощутимой,

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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