Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 16-18 января

В ближайшее время не ожидается сильных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 16 января, ожидается нормальная магнитосфера, без бурь. Однако уже в пятницу, 17 января, ожидается незначительное повышение солнечной активности – до небольших магнитных волнений, не способных влиять на самочувствие людей. В субботу, 18 января, также будут небольшие волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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