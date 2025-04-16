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ТСН в социальных сетях

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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 17–19 апреля

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 17, 18, 19 апреля

Прогноз магнитных бурь на 17, 18, 19 апреля / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17–19 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 17 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Однако в пятницу, 18 апреля, прогнозируется небольшое снижение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень) — магнитные волнения, и уже в субботу, 19 апреля, возможно, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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