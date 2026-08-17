Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 17-19 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-19 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 17 августа, ожидается низкая солнечная активность — магнитных бурь не прогнозируется, а геомагнитная обстановка останется спокойной.

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Однако уже во вторник, 18 августа, возможно незначительное усиление солнечной активности, которое приведет к умеренным магнитным волнениям с К-индексом 4, соответствующим желтому уровню геомагнитной активности. Такие колебания относятся к слабым и умеренным и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей. Сильных магнитных бурь во вторник не ожидается.

В среду, 19 августа, геомагнитная обстановка существенно не изменится — магнитные волнения сохранятся примерно на том же уровне, с К-индексом около 4.

В целом начало недели пройдет преимущественно спокойно. После тихого понедельника во вторник и среду ожидается небольшое повышение геомагнитной активности, однако до уровня сильных магнитных бурь она не достигнет

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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