Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 17-19 марта

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-19 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 17 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует ощутимой магнитной буре, которая утихнет лишь ко второй половине вторника, 18 марта. А в среду, 19 марта, будет умеренная солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – небольшие магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Читайте также: