Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 17-19 ноября

Какие магнитные бури будут в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-19 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 17 ноября, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, однако к концу дня она утихнет. Во вторник, 18 ноября, будут магнитные волнения, неощутимые для людей, которые утихнут к среде, 19 ноября.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.