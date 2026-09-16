Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 17-19 сентября

Будут ли в ближайшее время магнитные бури / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 17-19 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В четверг, 17 сентября, ожидается повышение солнечной активности. Это приведет к усилению геомагнитной обстановки и магнитной буре с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. Такая буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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Уже в пятницу, 18 сентября, солнечная активность начнет снижаться. Ожидаются магнитные волнения с К-индексом 4, соответствующие желтому уровню геомагнитной активности.

В субботу, 19 сентября, ситуация существенно не изменится — солнечная активность останется умеренной, а геомагнитная обстановка будет находиться на желтом уровне. Сильных и ощутимых магнитных бурь в эти дни не прогнозируется.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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