Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18—20 августа

Прогноз солнечной и геомагнитной активности / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18—20 августа 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 18 августа, ожидаются слабые магнитные волнения, которые уже во вторник, 19 августа, перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимую для метеозависимых людей. В среду, 20 августа, ожидаются сильные магнитные волнения, без бурь.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.